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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقديم بنظام الساعات المعتمدة لطلاب الشهادات المعادلة 2023 بـ ألسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قررت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، فتح باب التقديم بنظام الساعات المعتمدة لطلاب الشهادات المعادلة يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، وذلك للحاق باختبارات القبول التي ستبدأ يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 وحتى يوم الأربعاء 27 من نفس ذات الشهر.

وقالت الدكتورة سلوى رشاد عميدة كلية الالسن كلية الألسن بـ جامعة عين شمس ، إن ذلك جاء نظرًا لإعلان نتيجة تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية منذ قليل، مؤكدة أن المواعيد ستكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأضافت عميدة كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، أن الأوراق المطلوبة من طلاب الشهادات المعادلة تشمل: صورة شهادة الميلاد، صورة البطاقة الشخصية، صورة من شهادة الطلب، بطاقة الترشيح، صورة شخصية.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع مذكرة شراكة بشأن التعاون المُشترك لتحسين دمج الأشخاص ذوى الإعاقة  بين 10 جهات من خلال مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات في مصر بتقنية (DAISY Multimedia Publications) بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" لتنفيذ المشروع.

وحضر التوقيع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

وتم توقيع مذكرة الشراكة بين كل من : "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"  مُممثلة في "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة" و"وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني" و"المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة" و"مكتبة الإسكندرية" و"دار الكتب والوثائق القومية" و"جامعة عين شمس" و"جامعة القاهرة" و"جامعة الإسكندرية" وجامعة المنصورة" و"جامعة الأزهر".

ووقع على مذكرة الشراكة كل من الدكتور رضا حجازی، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد المنعم محمد الشرقاوی، رئيس "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة"، مُفوَضا عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع بـ"مكتبة الإسكندرية"، والدكتور أسامة طلعت،  رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية"، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة فاروق حسن، القائم بعمل جامعة "عين شمس"، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس "جامعة الإسكندرية"، والدكتورشريف يوسف خاطر، رئيس "جامعة المنصورة"، والدكتور سلامة داود، مُمثلًا عن "جامعة الأزهر".

إتصالات وتكنولوجيا المعلومات التربية والتعليم والتعليم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقاف Jobs Education

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