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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 3 أشخاص يديرون محطتين بث تليفزيونى بدون ترخيص

صدى البلد

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإنشاء وإدارة محطتين بث تليفزيونى لاسلكية على مستوى بعض المناطق بمحافظة الشرقية ، من خلال إستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بدون ترخيص وإنشاء قنوات خاصة تبث بصورة لاسلكية لغرض الإعلانات والأفلام المقرصنة نظير مبالغ مالية دون تصريح بالمخالفة للقانون.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط (مالك شبكة بث تلفزيونى - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية) ، وكذا ضبط (عدد 2 وحدة معالجة مركزية – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية) ، وكذا (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية وآثار ودلائل على إدارة الشبكة).

كما تم ضبط (مالكى شبكة بث تلفزيونى - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية)، وكذا ضبط (عدد 2 وحدة معالجة مركزية – عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها بصورة لاسلكية). ▪ وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم تلك المخالفات بقصد التربح المادى. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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