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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف القعيد يكشف مفاجأة عن علاقة حسنين هيكل بأنور السادات

يوسف القعيد
يوسف القعيد

أكد الكاتب والروائي يوسف القعيد، إنه كان هناك تباين في موقف حسنين هيكل ونجيب محفوظ من الرئيس الأسبق انور السادات.

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وأضاف "القعيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في إحدى حفلات عيد ميلاده، حضر "هيكل"، وجلس إلى جانب نجيب محفوظ، وتحدثا معًا بشكل عادل وظهر كأنهما لم يختلفا يومًا.

 

وتابع :" هيكل قال لنجيب محفوظ  ذات مرة كلامًا لم ينشره في حياته، وهو أنه كان بداخله إحساس بالمرارة من حديث السادات عن صناعة مراكز القوى، وكان يرى أن الأمر زاد أكثر مما ينبغي، على الرغم من أن لديه مشروع نصر أكتوبر ويستحق أن يتحدث عنها اكثر من مراكز القوى.

 

وقال إن الجانب الإنساني بداخله كان سببه جيهان السادات، لأنها في ظل الأزمة الرهيبة التي أدخلت هيكل السجن عام 1981 حافظت على علاقتها به بشكل مستمر حتى آخر حياتها حتى عندما استقرت في لندن كان لابد أن يزورها عندما يسافر.

 

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.       

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