يوسف القعيد: جمال الغيطاني دافع عن مصر

أكد الكاتب والأديب يوسف القعيد، أن الكاتب الراحل جمال الغيطاني دافع عن مصر والمصريين، وعناوين مجموعاته القصصية فيها روح العسكرية المصرية العظيمة.

وقال يوسف القعيد في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، :" كنت صديقا للأديب جمال الغيطاني وانا على تواصل مع شقيقه إسماعيل الغيطاني".

وأضاف يوسف القعيد :" أطلب من إسماعيل الغيطاني كتابة شهادة جمال الغيطاني عن حرب أكتوبر “.

وتابع يوسف القعيد: "أطالب نفسي وابنه وابنته بأن نكتب عن جمال الغيطاني، فقد كان لديه فهم للعسكرية المصرية وكان متبحرا في تاريخها بداية من مصر الفرعونية حتى حرب أكتوبر المجيدة، وكتب كتابا مهما بعنوان المصريون والحرب من صدمة يونيو إلى يقظة أكتوبر".