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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف القعيد يكشف معلومة غيرت وجهة نظر نجيب محفوظ عن عبدالناصر

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إنه تلقى اتصال هاتفي من نجل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وذلك قبل حرب أكتوبر، وطلب رؤية الأديب نجيب محفوظ.

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وقال يوسف القعيد في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج “ الشاهد” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، :" خشيت من تواجد مشكلة بسبب موقف نجيب محفوظ من جمال عبد الناصر".

 

وتابع :" عندما ابلغت نجيب محفوظ بما حدث فوجئت باهتمامه وموافقته على مقابلة نجل جمال عبد الناصر".

 

واكمل يوسف القعيد أن خالد عبدالناصر، قابل نجيب محفوظ وسلم عليه وقبله، وقال له معلومة غيرت وجهة نظر نجيب لعبدالناصر، بقوله، إن والده كان عندما تصدر رواية جديدة لنجيب محفوظ كان يأتي بنسخ بعددهم ويوزعها عليهم وبعد فترة يناقشهم فيها وكانت مناقشة دقيقة ودؤوبة، فرد عليه نجيب: "لم يكن ينزعج من انتقادي له"، فقال له اطلاقا، بل إنه كان يوافق على عرض رواياته في أفلام مثل رواية "شيئ من الخوف"، لأنه قيل إن فيها رمزية أن عتريس هو عبدالناصر، مؤكدًا أن العلاقة بين نجيب وخالد استمرت حتى وفاة خالد.

 

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.        

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