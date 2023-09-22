علا غانم تبرز سحر ملامحها بمكياج ناعم

شاركت الفنانة علا غانم متابعيها صورة جديد لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت علا غانم في الصورة بإطلالة شبابية رقيقة مرتدية فستان لونه أسود يليق بجاملها الساحر ومن الناحية الجمالية شعرها جذاب وواضعة ميك اب صاخب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

جدير بالذكر ان اخر اعمال علا غانم فيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "اولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلي مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم

يعد فيلم "أولاد حريم كريم" استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.