عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعويض بلد أفريقي عن جرائم تجارة الرقيق.. مطلب جديد يثير الجدل

تعويض بلد أفريقي
تعويض بلد أفريقي عن جرائم تجارة الرقيق

في خطاب ألقاه رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب عن رأيه بشأن تعويض أفريقيا عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء تجارة الرقيق في الماضي.

 وأكد أن أي مبلغ مالي لن يكون كافيًا لتعويض الفظائع التي تعرضت لها القارة الأفريقية، وأن التعويضات يجب أن يتحملها الغرب كاعتراف بالجريمة التي ارتكبت.

txt

مقدمو صباح البلد: ثورة 23 يوليو حولت الشعب من الاستعباد والاستبداد للحرية والعدل

txt

يعملون لإحياء تجارة الرقيق.. تحذيرات خطيرة من بيلاروسيا بشأن خطط الناتو

مطالب بالتعويض عن الاستعباد

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” وجه أكوفو أدو رسالة إلى زعماء العالم في نيويورك، قائلاً إنه لا يجب على العالم أن يتظاهر بعدم وجود علاقة بين المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها القارة الأفريقية وبين المظالم التاريخية التي صاغت هياكل العالم.

 وأضاف أن الثروة الهائلة التي تم بناء جزء كبير من أوروبا والولايات المتحدة عليها جاءت من تجارة الرقيق والاستغلال الاستعماري للأفراد والموارد الأفريقية على مدار قرون.

وأوضح الرئيس أنه ليس من المستغرب أن تعاني البلدان الأفريقية في مسعاها لبناء مجتمعات مزدهرة بعد أن تعرضت لنهب مواردها الطبيعية وتم تجارة شعوبها كسلع. وأشار إلى أنه ينبغي على الغرب أن يتحمل مسؤوليته التاريخية وأن يقدم تعويضات عادلة لأفريقيا كتعبير عن الاعتراف بالظلم الذي تعرضت له.

واعترف أكوفو أدو بأن الأوروبيين والأمريكيين المعاصرين ليسوا هم الذين شاركوا في تجارة الرقيق، ومع ذلك، أشار إلى أن النقل القسري للأفارقة عبر المحيط الأطلسي كان برعاية الدولة ومتعمدا، ومن الواضح أن فوائده تتشابك مع الهيكل الاقتصادي الحالي للدول الغربية التي تقف وراءه.

وأصر زعيم غانا على أنه "يجب دفع التعويضات عن تجارة الرقيق" ، قبل أن قاطعته جولة من التصفيق.

وقال: “لن يعوض أي مبلغ من المال عن الفظائع، لكنه سيوضح أن الشر قد ارتكب، وأن الملايين من الأفارقة المنتجين اختطفوا من حضن قارتنا، وتم تشغيلهم في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي دون تعويض على عملهم”.

وأضاف أكوفو أدو أن قضية التعويضات ستتم مناقشتها بشكل أكبر في مؤتمر مخصص سيعقد في العاصمة الغانية أكرا في نوفمبر تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

التعويضات القارة الافريقية الولايات المتحدة تجارة الرقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة ؟ .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

صدارة أهلاوية.. ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الأولى

ظاهرتان جويتان|مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أول اجتماع رسمي..توجيه سريع من زعيم كوريا الشمالية فور عودته من روسيا

سعر البصل هينزل.. شعبة الخضروات تعلن مفاجأة

منع البنطلون المقطوع والحظاظات والسلاسل.. محظورات لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد

موضوع خطبة الجمعة في مساجد الأوقاف.. حال النبي مع أصحابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوفر وأرخص.. طريقة عمل دبس الرمان في البيت

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

تان وفستان لافت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| نوع خضار ممنوع لمن يعانون من الحموضة.. هذه هي الإسعافات الأولية لمعالجة الحروق

فيديو

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ