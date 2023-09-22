تعويض بلد أفريقي عن جرائم تجارة الرقيق.. مطلب جديد يثير الجدل

في خطاب ألقاه رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب عن رأيه بشأن تعويض أفريقيا عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء تجارة الرقيق في الماضي.

وأكد أن أي مبلغ مالي لن يكون كافيًا لتعويض الفظائع التي تعرضت لها القارة الأفريقية، وأن التعويضات يجب أن يتحملها الغرب كاعتراف بالجريمة التي ارتكبت.

مطالب بالتعويض عن الاستعباد

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” وجه أكوفو أدو رسالة إلى زعماء العالم في نيويورك، قائلاً إنه لا يجب على العالم أن يتظاهر بعدم وجود علاقة بين المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها القارة الأفريقية وبين المظالم التاريخية التي صاغت هياكل العالم.

وأضاف أن الثروة الهائلة التي تم بناء جزء كبير من أوروبا والولايات المتحدة عليها جاءت من تجارة الرقيق والاستغلال الاستعماري للأفراد والموارد الأفريقية على مدار قرون.

وأوضح الرئيس أنه ليس من المستغرب أن تعاني البلدان الأفريقية في مسعاها لبناء مجتمعات مزدهرة بعد أن تعرضت لنهب مواردها الطبيعية وتم تجارة شعوبها كسلع. وأشار إلى أنه ينبغي على الغرب أن يتحمل مسؤوليته التاريخية وأن يقدم تعويضات عادلة لأفريقيا كتعبير عن الاعتراف بالظلم الذي تعرضت له.

واعترف أكوفو أدو بأن الأوروبيين والأمريكيين المعاصرين ليسوا هم الذين شاركوا في تجارة الرقيق، ومع ذلك، أشار إلى أن النقل القسري للأفارقة عبر المحيط الأطلسي كان برعاية الدولة ومتعمدا، ومن الواضح أن فوائده تتشابك مع الهيكل الاقتصادي الحالي للدول الغربية التي تقف وراءه.

وأصر زعيم غانا على أنه "يجب دفع التعويضات عن تجارة الرقيق" ، قبل أن قاطعته جولة من التصفيق.

وقال: “لن يعوض أي مبلغ من المال عن الفظائع، لكنه سيوضح أن الشر قد ارتكب، وأن الملايين من الأفارقة المنتجين اختطفوا من حضن قارتنا، وتم تشغيلهم في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي دون تعويض على عملهم”.

وأضاف أكوفو أدو أن قضية التعويضات ستتم مناقشتها بشكل أكبر في مؤتمر مخصص سيعقد في العاصمة الغانية أكرا في نوفمبر تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.