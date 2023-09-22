الأهلي يوجه رسالة هامة وعاجلة لجماهيره

طالب النادي الأهلي الجماهير، التي من المقرر أن تساند الفريق في لقاء الأحد المقبل أمام سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال.

وكتب الإعلامي الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يخاطب جماهيره بسرعة استخراج بطاقة المشجعين لحضور مباراة سان جورج في دوري أبطال إفريقيا".

موعد مباراة الأهلي وسانت جورج

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي، أمام الفريق الأثيوبي، في تمام السادسة مساء الأحد الموافق 24 من سبتمبر الجاري.

وقرر الاتحاد الإفريقي، إقامة لقائي ذهاب وإياب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في القاهرة.