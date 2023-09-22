السمك البلطي سام| تحذير عاجل من سلامة الغذاء لهؤلاء الأشخاص.. فيديو

أكدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن الفترة الأخيرة ظهرت سيدة أمريكية تتحدث عن انتشار بكتيريا من السمك البلطي، ونتج عنها بتر أطرف منها، موضحًا أن السمك البلطي واحد في جميع الدول.

وأضاف رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين خلال تصريحات تلفزيونية، أن المشكلة ليست في سمك البلطي، ولكن السبب هو تكون بكتيريا، وبعد ذلك انتقلت عن طريق السمك.

وأوضحت أن البكتيريا التي انتقلت لـ السيدة تسمي، بكتيريا الضمة، وأن هذه البكتيريا تسبب الوفاة، وقد ينتج عنها تسمم، أو كولر، وينتج عنها الوفاة.

الطريقة الصحيحة لتجنب التسمم

وأشارت إلي أن الطريقة الصحيحة لتجنب التسمم هو طهي السمك بطريقة صحية، موضحًا أن السمك ليس مصدر غذائي أمن.

وحذرت المواطنين من تناول البلطي والسوشي غير المطهيين، لآن ذلك قد يؤدي لبتر الأطراف، حذرت من تناول رأس السمك والأعشاء، معلقة :" في ناس بتشوي السمك الأعشاء، وهناك من يأكل رأس السمكة أو ما برأس السمكة".