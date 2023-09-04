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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب الصيادين.. طبيبة تحذر من تناول نوع من السمك

صدى البلد

 

نشرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين عن  سر المادة الزرقاء البراقة بأحشاء الأسماك ...

 وقالت شيرين " اكتر من تساؤل وصل لي على وجود مادة زرقاء لامعة في أحشاء بعض أنواع الأسماك ، والحقيقة التحليلات كانت مختلفة ولم اقتنع بالأمر  ووصلت قناعاتي بعد بحث مطول في الأمر أن ذلك اللون هو مادة كبريتات النحاس في محلولها المائي .

 

 وتابعت شيرين اولا تلك المادة هي مادة لا عضوية يتم استخدامها في أغراض متعددة في المجال البيطري والزراعي والصناعي  وأغلب استخداماتها كمطهر مضاد للفطريات في المجال البيطري والزراعي يتم استخدامها لتطهير احواض الاستزراع السمكي ، وكذلك في مجال صناعة الدواجن ، وتدخل أيضا في صناعة الألعاب النارية  للونها اللامع ...

 

وأشارت شيرين أنها  مادة سامة تعتمد درجة سميتها على نسبة النحاس الموجودة بها لذلك فهي لها حسابات دقيقة جدا في الاستخدام حتى لا تتسبب في تسمم خلايا جسم الكائن الحي المادة بصورتها الجافة لونها ابيض تتحول فورا للون الازرق اللامع مع إضافة الماء لها .

للأسف يقوم بعض الصيادين باستخدام تلك المادة باسمها الشعبي الجنزارة  استخداما مجرما في الصيد بشكل مفرط يؤدي إلى تسمم الأسماك لذلك لا انصح ابدا بتناول تلك الأسماك المحتوية احشاءها على ذلك اللون .

بعض التفسيرات أفادت أنها نوع من الطحالب لكنني أدحض تلك التفسيرات لأن نوع الطحالب الذي تم ذكره اخضر مزرق وهو اساسا نوع من البكتيريا ينمو على سطح المياه ولونه مخالف تماما لذلك اللون الموجود بأحشاء الأسماك .

ما يؤكد قولي هو بعض التجارب العلمية التي أجراها متخصصون بعلم الكيمياء واخص بالذكر التجربة الراىعة التي  تحدثت عنها صفحة SRT- scientific research team  عن الحدائق الكيميائية أو الحدائق الساحرة  وذلك بإضافة عناصر ومركبات كيميائية للماء تؤدي إلى تكوينات تشبه الحدائق الملونة ، وقد تم استخدام مادة كبريتات النحاس التي تسببت في تشكيلات زرقاء لونها مطابق تماما للون المادة الزرقاء اللامعة الموجودة في أحشاء الأسماك  وستجدوا في الصور شكل تلك الحدائق المستخدم فيها تلك المادة.

 

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