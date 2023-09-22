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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع أسعار الغاز الأوروبي.. لهذا السبب

صدى البلد

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي ، اليوم الجمعة، بعد توصل شركة شيفرون والنقابات العمالية في أستراليا إلى اتفاق لإنهاء الإضرابات في محطات التصدير الرئيسية، الأمر الذي تسبب في اضطراب السوق لأكثر من شهر.

 

وانخفضت قيمة العقود الآجلة الرئيسية الهولندية إلى 6.1%، لتنهي ثلاثة أيام من المكاسب.

وقالت النقابات العمالية إن عمال الغاز الطبيعي المسال في شيفرون قبلوا تسوية مقترحة بشأن الأجور وأوضاع العمل قدمتها هيئة تنظيم العمل في البلاد، وإنه سوف يتم تعليق الإضراب.

وفي دفعة أخرى للإمدادات، واصلت النرويج –أكبر مُصدر للغاز في أوروبا- تكثيف الإنتاج بعد انقطاعات مطولة حيث زادت التدفقات مجددا اليوم الجمعة، بحسب وكالة بلومبرج.

وذكرت بلومبرج أنه رغم ذلك، هناك بعض المخاطر التي من شأنها التأثير على الأسعار، مثل توقف الإنتاج في الولايات المتحدة والعراقيل المحتملة لكميات الغاز القليلة التي تصدرها روسيا خطوط الأنابيب.

وتراجعت العقود الآجلة الهولندية للأشهر القريبة، وهي المؤشر الأوروبي، بواقع 3.2% إلى 37.87 يورو للميجاواط في الساعة بحلول الساعة 08:09 صباحا في أمستردام، مقابل تراجع بواقع 3.3% في بريطانيا.

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