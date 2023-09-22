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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 3 أشخاص يتاجرون في العملة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن "البحيرة، المنوفية، بنى سويف، البحرالأحمر" جهودهم لملاحقة وضبط القائمين على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم.

وتم ضبط (مهندس، حاصل على دبلوم) بمديرية أمن المنوفية.. وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

كما تم ضبط (مالك مطعم) بمديرية أمن البحر الأحمر.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وضبط (مالك محل لصيانة الهواتف المحمولة) بمديرية أمن بنى سويف.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وضبط (عامل بمحل هواتف محمولة ، مالك محل بقالة) بمديرية أمن البحيرة، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام البحرالأحمر السوق المصرفى القبض على 3 أشخاص المخالفة للقـانــون امن بنى سويف

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