3 لصوص وراء سرقة حديد السور الخارجي لـ جامعة بالبحر الأحمر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحرالأحمر من (أمين مساعد بإحدى الجامعات) باكتشافه سرقة (105 قطعة حديدية عبارة عن باكيات حديدية خاصة بالسور الخارجى للأرض الفضاء الـمُلحقة بمقر الجامعة المُشار إليها "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم).

بالفحص أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم) مستخدمين سيارة "ربع نقل".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم والسيارة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة (2 إسطوانة أوكسجين , لمبة أوكسجين , خراطيم لحام).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئ النية (عاملَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم) وأمكن ضبطهما والمسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.