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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الإنجيلية من مؤتمر "اوزنها صح": الكتاب المقدس رسالة حق وعدل

صدى البلد

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عضو البرلمان اللبناني الإنجيلي الدكتور القس إدكار طرابلسي، مقرر لجنة التربية النيابية،  حيث رحب بالطرابلسي، معبرًا عن اعتزازه الكبير بالزيارة، وعن مدى المحبة القوية التي تربط الشعب المصري واللبناني.

وأشاد طرابلسي بنشاط الطائفة والهيئة الإنجيلية واعتزازه بدورهما الوطني في خدمة المجتمع، وقال النائب اللبناني: "تربطني علاقة قوية مع الطائفة الإنجيلية في مصر"، كما أشاد بنموذج الدولة المصرية الوطنية، قيادة وشعبًا، وما يميز الشعب المصري أصالة ومحبة.

كما شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في فعاليات المؤتمر الروحي لهيئة الخدمة الروحية تحت عنوان "اوزنها صح"، وذلك بحضور ضيوف المؤتمر الدكتور القس إدكار طرابلسي، والدكتور القس هنري عون، والقس رضا عدلي، وذلك بمشاركة الشيخ كمال حنا، والشيخ لوكاس فوزي، والشيخ حسني دانيال، وعدد كبير من شباب الإنجيلية في مصر والوطن العربي.

 

ورحب الدكتور القس أندريه زكي بجميع السادة ضيوف المؤتمر، والمشاركين من مختلف الدول العربية المشاركة، وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمة الافتتاح: "الكتاب المقدس رسالة حق وعدل، ونحن اليوم أداة في يد الله لتحقيق العدل، والتمسك بالحق والعدل وليس أي شيء آخر، ولا ننسى أن دور الكنيسة دائمًا هو مساندة الضعيف والوقوف مع المهمشين".

 

وفي كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، شارك "زكي" في حفل المايسترو العالمي رمزي يسى، بحضور راعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وقدم "يسى" عددًا من المقطوعات الموسيقية العالمية على البيانو، ويعتبر عازف البيانو المصري العالمي رمزي يسى صاحب مكانة عالمية بارزة ومن أهم عازفي البيانو على المستوى العالمي، وهو أول عازف بيانو عربي يعزف "كونشيرتو" بيانو من مؤلفات لودفيج فان بيتهوفن، وأول عازف بيانو مصري يفوز بمسابقة بيانو كبرى، وهي مسابقة “Paloma O’Shea Santander” الدولية للبيانو

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