الجيش اللبناني يعلن إختراق إسرائيل المياه الإقليمية

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، إنه يقوم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بشأن الاختراقات الإسرائيلية لمياه بلاده.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، ظهر اليوم، عن قيادة الجيش اللبناني، أن البحرية الإسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية اللبنانية، أمس الخميس، مرتين، لما يزيد عن 30 دقيقة.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان ، اليوم تمّ تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية أبتدءاً من الساعة 7.45 وإلى الساعة 9.25، قبالة رأس الناقورة من زورقين حربيين تابعين للعدو الإسرائيلي، لمسافة حوالى 222 مترًا ولمدة 30 دقيقة.



وأشار البيان العسكري اللبناني إلى أن جيش بلاده يقوم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" لمتابعة موضوع الخرقين الإسرائيليين للمياه اللبنانية الإقليمية.