ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح ناري ومخدرات بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش).

وتم ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.