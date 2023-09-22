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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكرا يا دكتورة عليا.. سلمى أبو ضيف تمازح غادة عبد الرازق

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة من كواليس قصة تحت الحزام ، تمازح فيه الفنانة غادة عبد الرازق عقب إنتهاء أولي قصص مسلسل حدث بالفعل ، التى حملت عنوان "تحت الحزام" ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام. 

 

وعلقت سلمى أبو ضيف: "شكرًا أوى يا دكتورة عليا ، بحبك برضو". وكانت قصة "تحت الحزام" قد عرضت خلال الأيام الماضية على إحدى المنصات الإلكترونية، وحققت نجاحًا كبيرًا و مشاهدات مرتفعة بسبب الأحداث التشويقية الغير المتوقعة. 

 

ودارت أحداث القصة المؤلفة من 3 حلقات حول طبيبة النفسية عليا التى جسدت دورها الفنانة غادة عبدالرازق ، حيث اختطفت خطيبة ابنها الوحيد أميرة، قبل موعد زفافها . 

 

والقصة من بطولة غادة عبد الرازق، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، شيماء الشريف.

 

 مسلسل رسالة الأمام: 

 

وكانت آخر أعمال سلمى أبو ضيف مسلسل "رسالة الإمام" الذى شارك فى ماراثون رمضان الماضى، وهو من بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر..

سلمى ابو ضيف غادة عبد الرازق تحت الحزام مسلسل حدث بالفعل

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