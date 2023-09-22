تفاصيل سقوط 5 تجار مخدرات بالأقصر

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط ( 5 عاطلين ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأقصر) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة طيبة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وبحوزتهم (كمية لمخدرى الهيروين والشابو ) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزى ومتجرى المواد المخدرة .