القبض على 5 عراقيين في تركيا بتهمة الانتماء لداعش

أفادت السومرية نيوز أن السلطات التركية في ولاية باليكسير غربي البلاد، أوقفت 5 عراقيين في عمليات متزامنة استهدفت تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية.

أصدرت النيابة العامة في باليكسير مذكرة توقيف بحق 6 عراقيين للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش"، مضيفة ان "فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن باليكسير نفذت عمليات مداهمة متزامنة على عدة عناوين، للقبض على المشتبه بهم وأسفرت العملية عن توقيف 5 منهم وضبطت بحوزتهم مواد رقمية".

وأبانت أن أحد المعتقلين "ب . أ" كان مسؤولاً سابقًا عما يسمى قوات شرطة "داعش" في بعض مناطق العراق، وأن المعتقل "ه. أ" تلقى تدريبًا حول القنابل داخل التنظيم في العراق.

وتواصل الشرطة التركية العمل للقبض على المشتبه به السادس