الجمعية الفلكية تعلن انتهاء فصل الصيف في السعودية.. وتحذر من تقلبات الخريف

أعلنت فلكية جدة أن اليوم هو آخر أيام فصل الصيف فلكيا في الوطن العربي والنصف الشمالي للكُرة الأرضيّة ، بعد أن استمر 93 يوماً استعداداً لحدوث الاعتدال الخريفي وبداية فصل الخريف يوم غدٍ السبت.

وبدوره؛ ذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن دخول فصل الخريف لا يعني بأن درجات الحرارة ستنخفض بشكل مباشر ولكن التغير في الطقس سيحدث بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة، حيث تنخفض درجات الحرارة شيئًا فشيئًا، وتصبح واضحة خلال شهر نوفمبر المقبل.

ونوه بأن فصل الخريف يتميز بكثرة تقلباته الجويّة، لأنه فترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء، لذا تتقلّب فيه درجات الحرارة باستمرار ،كما أنه يُعـد البداية الفعلية لموسم الأمطار في العديد من الدول العربيّة، حيث تكثر حالات عدم الاستقرار الجوي، بما في ذلك في شبه الجزيرة العربية، وترتفع فيه فرص تساقط الأمطار الرعديّة في منطقة الخليج العربي.

يذكر أن بداية فصل الخريف ستضع حداً لأشعة الشمس الصيفية المتواصلة حول الدائرة القطبية الشمالية وبداية جديدة لأضواء الشفق القطبي