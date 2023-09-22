بدء اختبارات رفع الأثقال بنات بمشروع الموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف

تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،عقدت مديرية الشباب والرياضة ببني سويف،اختبارات الانتقاء لرياضة رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف للمرحلة السنية مواليد ( 2010/2011/2012) بنات للموسم الرياضى 2024/2023 وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة

من جانبه أوضح الأستاذ هشام الجبالي مدير الشباب والرياضة،أن الاختبارات أجريت بمركز شباب مدينة ناصر، وكان من ضمن المتقدمين للاختبارات أبناء دور الايتام وأبناء الشهداءوالتي أجريت تحت إشراف الإدارة المركزية للأداءالرياضى بوزارة الشباب والرياضةبقيادة الدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية والدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة الرياضية

شهدت الاختبارات ،حضور كل من : ، ( محمد خليل – إبراهيم أحمد ) مندوبى الإدارة المركزية للأداءالرياضى - الأدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة) ، الكابتن محمد على ابراهيم الطنطاوي - المشرف الفنى للعبة رفع الأثقال من قبل الاتحاد المصرى لرفع الاثقال والكابتن محمد حسان خبير لعبة رفع الأثقال من قبل الاتحاد المصري لرفع الاثقال، عبد الرحمن صبري نظم معلومات الوزارة ، الكابتن إيمان حسين مدير المشروع ببنى سويف ، ومدربى وإدارىي المشروع و القائمين على تنفيذ الاختبارات.