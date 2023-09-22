كريم همام: الشباب محور التطوير والتقدم ودورهم كبير في بناء مستقبل مصر

أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن المعهد يعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوزارة، والرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي ويركز في ذلك على مبادئ التنمية المستدامة وتوجيهها نحو تحقيق رؤية مصر 2030، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الجامعات العربية.

وأعرب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، عن إيمانه بأن الشباب هم محور التطوير والتقدم، وسيكون لهم دور كبير في بناء مستقبل مصر والوطن العربي، ودعا الشباب إلى الاستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة لهم، مع التحفيز على الابتكار وتطوير المهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مختلف المجالات.

ويعتزم معهد إعداد القادة، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والجامعة البريطانية في مصر في تنظيم "برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة"، يأتي هذا البرنامج كجزء من الاهتمام المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية في دراسة المتغيرات الوطنية من منظور مستقبلي، وتعزيز جودة التعليم وتحسين مستوى المواطن في الوطن العربي.

ويستهدف هذا البرنامج طلاب وطالبات الجامعات في مصر وجامعات الدول العربية، ومن المقرر أن يُقام خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر 2023 في مقر الجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة 20 دولة عربية.

ويعقد هذا البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

ووفقًا للبيان الصادر عن معهد إعداد القادة،يسهم الملتقى في توحيد الرؤى والمفاهيم بين الطلاب العرب والمصريين، بهدف تكوين جيل من القادة المؤهلين لاتخاذ القرارات الصحيحة، ويهدف إلى تأهيل الشباب لمتابعة التحولات والمتغيرات على الساحة الوطنية والعالمية، وبناء جيل قادر على مواكبة تلك التحولات.

ويتضمن البرنامج التدريبي جلسة افتتاحية، وعدد من المحاضرات التي تعزز الوعي بالتخطيط الاستراتيجي في مؤسسات التعليم العالي، وتقديم معلومات تاريخية حول تاريخ الحضارة المصرية القديمة .

و يهدف البرنامج إلى زيادة الوعي بالأمن القومي المصري والعربي، ويشمل محاضرة حول حياة الطلاب والتنمية المستدامة في عالم ما بعد كوفيد 19، وتسليط الضوء على دور الفن كقوى ناعمة لمواجهة الأفكار غير السوية.

ويتضمن البرنامج ورش عمل ذاتية حول التنمية المستدامة في الوطن العربي،ولا يقتصر البرنامج على ذلك، بل ينظم أيضًا جولات خارجية إلى متحف الحضارة ومنطقة الأهرامات وشارع المعز لدين الله الفاطمي وخان الخليلي والحسين.

