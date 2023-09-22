حكومة الدبيبة تطلب دعم البنك الدولي لإعمار المناطق المنكوبة في ليبيا

طلبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة من البنك الدولي المساعدة في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة إثر الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا.

وتقدم وزير المالية خالد المبروك بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن، في 12 سبتمبر الجاري.

ودعا المبروك مسئولة البنك الدولي "تقديم الدعم الفوري للشعب الليبي وخاصة أولئك الذين يعيشون في الجزء الشرقي من البلاد الذين تضرروا بشدة من الكارثة الأخيرة التي سببتها العاصفة دانيال".

وطلب المبروك في رسالته إلى ممثلة البنك الدولي في ليبيا، التي نقلتها وسائل إعلام ليبية الي خبرة ومساعدة البنك الدولي في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة.

والثلاث مجالات هم: “تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة”.

وأوضح المبروك في ختام رسالته أن "المساعدات الإنسانية العاجلة المقدمة يمكن أن يجرى صرفها من قبل الأمم المتحدة وشركائها العاملين على الأرض".