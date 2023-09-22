المفوضية الأوربية: من الصعب التقييم الفعلي للوفيات وحجم الأضرار بليبيا

أكدت المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية، عبر منصة "إكس"، أنه لا يزال التقييم الدقيق للعدد الفعلي للوفيات وحجم الأضرار أمرًا صعبًا في شرق ليبيا.



وذكرت المفوضية بحسب صحيفة الساعة 24 الليبية أن الاحتياجات العاجلة للنازحين تشمل الغذاء ومياه الشرب والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي لـ 43 ألف شخص.



وقالت المفوضية: مساحة منطقة الفيضانات الناجمة عن انهـ.ـيار سدين في مدينة درنة تبلغ حوالي 500 هكتار.



وأضافت المفوضية: تأثر ما يقرب من 2217 مبنى، من بينها 5 جسور مدمـ.ـرة في درنة



كما تابعت : تفعيل آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي في 12 سبتمبر.



وأشارت إلى أن 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا المساعدة وهو (النمسا وبلجيكا وبلغاريا وألمانيا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا ورومانيا وسلوفاكيا).



واتمت المفوضية قائلة : تفعيل خدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ وتم إنتاج ثماني خرائط