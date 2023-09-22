السوداني: كل دولة ترغب بإقامة علاقات مع العراق يجب أن تحترم سيادته

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إننا مررنا بتجربة مؤلمة في مواجهة الإرهاب، بدءا من تنظيم القاعدة، وصولاً إلى داعش، لكن بعد الانتصار على الأخير؛ عشنا بداية جديدة في العراق.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، خلال الجلسة الحوارية التي عقدها في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي على هامش زيارته إلى نيويورك، أن التنافس في العملية السياسية يجري اليوم وفق الآليات الدستورية، وهناك من يذهب للمحكمة الاتحادية أو يشارك في الانتخابات، وهذه علامة صحية على استقرار النظام السياسي.

وتابع رئيس الوزراء: وضع دستورنا الآليات الكفيلة بإجراء التعديل، وهو متاح وممكن لمن يرغب بالتعديل وفق المسارات الدستورية.

وأردف رئيس الوزراء: هناك مخاوف لبعض المكونات من العودة إلى النظام الرئاسي.

واستطرد رئيس الوزراء: لا ننكر وجود علاقات لبعض القوى السياسية بدول المنطقة، يعود بعضها إلى مرحلة ما قبل التغيير، أو ما حصل لاحقا من دعم الدول للعملية السياسية.

وشدد رئيس الوزراء قائلا: لا نقبل لأية جهة خارجية أن تكون طرفاً لإحداث التغيير في كيان العملية السياسية

وأكمل: مررنا بمرحلة صعبة بعد انتخابات 2021، لكن الجميع التزم بالسياقات الدستورية، وانتهينا إلى اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة، وهي علامة نضج في العملية السياسية.

وأضاف أيضا: يجب التفريق بين العلاقة الإيجابية مع دول الجوار، وبين العلاقة السلبية التي تصل إلى مرحلة التدخل، فكل تجاوز واعتداء على العراق؛ مرفوض من أي جهة كانت.

واختتم رئيس الوزراء العراقي، كلمته، قائلا: كل الدول بما فيها أمريكا، إذا أرادت إقامة علاقات مع العراق، فيجب أن تحترم سيادة البلد وإرادة شعبه.