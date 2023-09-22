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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفضت الزواج منه فأنهى حياتها وألقى الجثة في القمامة..جريمة مروعة مروعة بالأردن

ارشيفي
ارشيفي

وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بالأردن  تهمة القتل العمد لشاب ثلاثيني، أنهى حياة فتاة عشرينية واعترافه بذلك، حيث تم حبسه 15 يوما قابلة للتجديد على ذمة القضية في مركز الإصلاح والتأهيل.


وحسب صحيفة الخليج الإماراتية تقدمت عائلة الفتاة العشرينية في وقت سابق ببلاغ للجهات الأمنية، يفيد بتغيبها عن المنزل، حيث شارك فريق من الأمن الوقائي والبحث الجنائي بالتوصل الى هوية المشتبه فيه، وإلقاء القبض عليه.

وبيّن مصدر أمني أن المتهم كان يرغب في الزواج من الفتاة إلا أنها رفضت ذلك لكونها رافضة مبدأ الزواج الآن، ولكونها ترغب إكمال دراستها، الأمر الذي دفعه إلى إنهاء حياتها خنقاً، حسب اعترافه، وإلقاء جثتها داخل حاوية قمامة.

وذكر  المصدر أن الفريق المختص والمختبر الجنائي قاموا بالكشف والبحث على حاوية القمامة التي ادعى إلقاء الجثة بها، والبحث في عدد من سيارات جمع النفايات «ضاغطات» و مكب النفايات، إلا أنه لم يتم العثور على أي أثر للجثة.

وكان الأمن العام الأردني قد أعلن، في وقت سابق ، في بيان مقتضب، إلقاء القبض على المتهم بقتل الفتاة، وإحالته إلى مدعي عام الجنايات الكبرى، بعد خضوعه للتحقيق الأولي واعترافه بوقوع خلاف حصل بينهما، وإلقاء جثة الفتاة في إحدى حاويات القمامة.

وتواصل الفرق الأمنية عملية البحث عن الجثة منذ الثلاثاء، إلا أنه لم يتم العثور عليها حتي الآن. 

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