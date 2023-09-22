أحمد فؤاد سليم: يحيي الفخراني منظم وموهوب وغيور على مهنته.. فيديو

قال الفنان القدير أحمد فؤاد سليم " لا أحب البكاء أمام الكاميرا " مضيفا ان علاقتي بالله بلا حواجز.



واضاف الفنان أحمد فؤاد سليم خلال لقائه مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة ان الفنان يحيي الفخراني منظم وموهوب وغيور على مهنته.



وخلال الحلقة، كشف الفنان القدير، لأول مرة عددا من كواليس الأعمال التي شارك بها، ومنها فيلم المهاجر الذي قام خلاله بتجسيد أغرب مشهد في حياته عبارة عن كلمة واحدة ظل يستعد له لمدة أسبوع كامل.



كما تحدث عن المشاركة في فيلم ضد الحكومة الذي دخله بالصدفة وبمشاركة النجم أحمد زكي.



أيضا روى بالدموع واقعة أشبه بالمعجزة حدثت معه أثناء أداءه العمرة، كما يتحدث عن واقع الدراما والسينما في هذه الفترة، وما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين في بداية عمله.



جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع في الساعة الثامنة من يوم الجمعة، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.