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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

الخطيب ومرتضى منصور
الخطيب ومرتضى منصور

تصدر محكمة الجنح الاقتصادية، غدا السبت، الحكم على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في اتهام جديد بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة بناءً على الشكوى المقدمة للنائب العام ضد مرتضى بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب وإساءة استخدام وسائل التواصل والانزعاج.

وتنظر المحكمة في هذه القضية بناءً على الشكوى المقدمة للنائب العام من قبل المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق؛ بسبب اتهامه بإزعاج الكابتن محمود الخطيب وسبه وقذفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة إحالة مرتضى منصور إلى المحاكمة الجنائية؛ للنظر في محاكمته بتهمة إزعاج محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، فضلًا عن سبه وقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بناءً على الشكوى المقدمة من المحامي محمد عثمان.


قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور
 


حددت الجهات المختصة جلسة 25 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في جنحتين مقامتين ضده أمام محكمة جنح قصر النيل، من محامي شهير بتهمة السب والقذف والتشهير، والطعن في أحكام القضاء والتشكيك في أعمال جهات التحقيق المختصة.

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة بتهمة سب وقذف محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، لجلسة 7 نوفمبر للاطلاع والإعلان بالدعوى المدنية.


وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور يتهمه فيه بالتعدي عليه بالسب والإزعاج بإساءة استعمال وسائل التواصل بأن نعته بعبارات خادشة للاعتبار عبر مداخلة تليفزيونية ببرنامج "زملكاوى"، وذلك بتاريخ 22 أغسطس من العام الماضي.

حبس مرتضى منصور

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، قضت بحبس رئيس نادي الزمالك 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 واردمالية.

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 3 أشهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، والذي تقدم باستئناف على الحكم والمؤجل نظرها لجلسة 9 نوفمبر المقبل، لحضور المتهم بشخصه.

وفي 13 سبتمبر المقبل، تنظر محكمة جنح الاقتصادية، محاكمة رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية رقم 995 لسنة2023، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وتصدر محكمة جنح الاقتصادية، في 23 سبتمبر المقبل، حكمها على مرتضى، في القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).

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