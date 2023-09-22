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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 أسباب غير متوقعة لحدوث جفاف العين.. احذرها

أسباب جفاف العين
أسباب جفاف العين

جفاف العين أحد الأمراض الشائعة، ويحدث عندما لا تستطيع الدموع توفير الترطيب الكافي للعينين، وقد يحدث جفاف العين إذا كانت الدموع التي تفرزها العين غير كافية.

أسباب جفاف العين

ويؤدي جفاف العين إلى الشعور بعدم الراحة، إذا ظهرت عليك أعراض مرض جفاف العين، فقد تشعر بحرقة داخل عينيك، وقد تشعر بألم جفاف العين في مواقف معينة.

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ومن أهم أسباب جفاف العين متنوعة، وتضر بأداء الغشاء الدمعي الطبيعي، يتكون الغشاء الدمعي من ثلاث طبقات: الطبقة الزيتية الخارجية، والسائل المائي، والطبقة المخاطية. ويظل سطح العين رطبًا وناعمًا وشفافًا بفضل هذا المزيج عادة. بينما يحدث جفاف العينين عند وجود خلل في أي من هذه الطبقات.

ومن أسباب جفاف العين، التغيرات الهرمونية، أو أمراض المناعة الذاتية، أو التهاب غدد الجفن الدهنية، أو أمراض العين الأرجية. وفي بعض الحالات، يكون جفاف العينين ناتجًا عن عدم إفراز العين لقدر كاف من الدموع أو زيادة تبخرها.

 

أسباب جفاف العين

ومن أبرز الأسباب الشائعة لجفاف العين، و تبخر الدموع، وفقا لما جاء في موقع “مايو كلينك”، وتشمل ما يلي:

_ التهاب الجفن الخلفي (خلل في غدة ميبوميان)

_ قلة الرموش بالعين، والتي تحدث عادةً مع أمراض معينة، مثل مرض باركنسون، أو عند التركيز أثناء أنشطة معينة، مثل القراءة أو القيادة أو العمل على الكمبيوتر.

_ مشاكل الجفن، مثل انقلاب الجفن للخارج (الشتر الخارجي) وانقلاب الجفن للداخل (الشتر الداخلي).

_ حساسية العين.

_ المواد الحافظة في قطرات العين الموضعية.

_ الرياح أو الدخان أو الهواء الجاف.

_ نقص فيتامين A.

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