عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختراق صفحة أوقاف الدقهلية الرسمية ونشر صور مخلة.. القصة كاملة

تعرضت الصفحة الرسمية لمديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى السرقة والاختراق من قبل أشخاص مجهولين «هاكرز » ونشروا مقاطع فيديو غير أخلاقية عليها.

 فوجئ رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك بوجود فيديوهات غير اخلاقية موجودة علي الصفحة

وقال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إن مسؤولي الصفحة الخاصة بالمديرية فوجئوا  اليوم، باختراقها وسرقتها من قبل مجهولين، وبث محتوى غير أخلاقي عليها.

مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية 

 

وأشار إلى أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر في مباحث الإنترنت بمديرية أمن الدقهلية للتوصل لهوية مخترق الصفحة ومحاسبته.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الصفحة حاليًا تحت تحكم وإدارة من اخترقها، وليس للمديرية أي سيطرة عليها، مؤكدًا أنه تم إبلاغ جميع الجهات المختصة والموضوع قيد التحقيقات.

وأكد نظير أن الجهات الأمنية ومباحث الإنترنت تعمل على قدم وساق لتحديد  من رتكب الواقعة، واستعادة الصفحة مرة اخري من مخترقيها.

الدقهلية الأوقاف هاكرز فيديو غير أخلاقي الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

10 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد بعد قرار المركزي

حملة أحمد طنطاوي إخوان رسميًا .. دليل جديد يدين المرشح الرئاسي المحتمل

المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف من الدقهلية: لمصر دور كبير في بناء الحضارة الإنسانية

ترشيحاتنا

مسلسل الهبوط.. أسعار الذهب تتراجع وسعر جرام عيار 21 مفاجأة

شكري وجيرابيتريتيس يؤكدان على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية اليونانية

شكرى يشيد بمواقف البرتغال الداعمة لمصر وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

مدحت نافع: مرونة سعر الصرف مطلب أساسى لصندوق النقد الدولي من مصر

لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023| الدنيا فاتحالك دراعتها

بالنعال.. مسئولة تعتدي على صغيرة داخل ملجأ هندي ومقطع يكشف فعلتها

7 أعراض خطيرة تدل على حدوث النزيف الداخلى.. احذرها

فيديو

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح في عزاء والدة دينا الشربيني| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ