اختراق صفحة أوقاف الدقهلية الرسمية ونشر صور مخلة.. القصة كاملة

تعرضت الصفحة الرسمية لمديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى السرقة والاختراق من قبل أشخاص مجهولين «هاكرز » ونشروا مقاطع فيديو غير أخلاقية عليها.

فوجئ رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك بوجود فيديوهات غير اخلاقية موجودة علي الصفحة

وقال الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إن مسؤولي الصفحة الخاصة بالمديرية فوجئوا اليوم، باختراقها وسرقتها من قبل مجهولين، وبث محتوى غير أخلاقي عليها.

مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية

وأشار إلى أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر في مباحث الإنترنت بمديرية أمن الدقهلية للتوصل لهوية مخترق الصفحة ومحاسبته.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الصفحة حاليًا تحت تحكم وإدارة من اخترقها، وليس للمديرية أي سيطرة عليها، مؤكدًا أنه تم إبلاغ جميع الجهات المختصة والموضوع قيد التحقيقات.

وأكد نظير أن الجهات الأمنية ومباحث الإنترنت تعمل على قدم وساق لتحديد من رتكب الواقعة، واستعادة الصفحة مرة اخري من مخترقيها.