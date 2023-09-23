لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق تساعد على زيادة الوزن
طرق زيادة الوزن
فيما يلي بعض الطرق الصحية التي تُساعد على زيادة الوزن في حال نقصه:
- تناول الطعام بشكلٍ مُتكرر: يُنصح بتناول مِن 5 إلى 6 وجبات صغيرة خلال اليوم بدلاً مِن وجبتين أو ثلاث وجبات كبيرة، وذلك مِن أجلتجنب الشعور السريع بالشبع.د
- تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية: يُمكن اختيار الحبوب الكاملة مثل خبز القمح، والمعكرونة كاملة الحبوب، والفواكه، والخضراوات،ومنتجات الألبان، ومصادر البروتين قليلة الدهن، والمكسرات، والبذور.
- شُرب العصائر والكوكتيلات: يُنصح بشرب العصائر أو الكوكتيلات الصحية المصنوعة مِن الحليب، والفواكه الطازجة أو المجمدة، وبذورالكتان، بدلاً مِن المشروبات مُنخفضة السُعرات الحرارية.
- تناول وجبات خفيفة: يُمكن تناول وجبة خفيفة تحتوي على المكسرات، أو زبدة الفول السوداني، أو الجبن، أو الفواكه المُجففة، أو الأفوكادو،وتناول وجبة خفيفة قبل النوم، مثل شطيرة زبدة الفول السوداني مع المربى، أو شطيرة ملفوفة مع الأفوكادو، وشرائح الخضار، ولحوم قليلةالدهن، أو جبن.
- اضافة المزيد مِن السُعرات الحرارية: يوجد العديد مِن الإضافات التي يُمكن إضافتها إلى الوجبات لتُساعد على الحصول على المزيد مِن السُعرات الحرارية، مثل إضافة الجبن إلى الطواجن والبيض المخفوق، وإضافة الحليب المُجفف خالي الدسم إلى الحساء واليخنة.
- مُمارسة التمارين الرياضية: تُساعد التمارين الرياضية، خاصة تدريبات القوة، على زيادة الوزن عن طريق بناء العضلات، بالإضافة إلى أنَّ التمارين تُحفز الشهية.