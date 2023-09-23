لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق تساعد على زيادة الوزن

طرق زيادة الوزن

فيما يلي بعض الطرق الصحية التي تُساعد على زيادة الوزن في حال نقصه:

تناول الطعام بشكلٍ مُتكرر: يُنصح بتناول مِن 5 إلى 6 وجبات صغيرة خلال اليوم بدلاً مِن وجبتين أو ثلاث وجبات كبيرة، وذلك مِن أجلتجنب الشعور السريع بالشبع.د