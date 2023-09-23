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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمانة المرأة بمستقبل وطن بالإسكندرية تُطلق مُبادرة "صوتك لمصر" لدعم الرئيس السيسي

ندوة بمستقبل وطن
ندوة بمستقبل وطن

أطلقت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية مبادرة "صوتك لمصر" لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك على هامش ندوة بعنوان "دور المجتمع في المشاركة الانتخابية وخاصة المرأة"، نظمتها أمانة المرأة بالجمرك، وذلك بحضور عزيزة سعدون أمينة المرأة بالمحافظة، وكريم حسن أمين شباب المحافظة، وخالد الطماوى أمين قسم الجمرك، وزين أبو اليزيد أمينة المرأة بالقسم، والأمناء النوعيين وعدد من أعضاء هيئة المكتب بالقسم.

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وذكرت أمانة الإسكندرية، في بيان على صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أنه تم إطلاق مبادرة "صوتك لمصر" لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومناقشة استراتيجية 2030 بخصوص التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال عمل المشروعات الصغيرة باعتبارها الطريق الرئيسي نحو التنمية.

وتناولت الندوة دور المرأة في الحياة السياسية، ومشاركتها في الاستحقاق الدستوري القادم "الانتخابات الرئاسية"، كما ناقشت التوازن الأسري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وكيفية الحفاظ علي الهوية المصرية.

وخلال الندوة، أكدت عزيزة سعدون أمينة المرأة بالمحافظة، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات القادمة، مشيرة إلى أهمية دور المرأة في التوعية والمشاركة في الانتخابات.

من جانبه، تناول أمين شباب المحافظة كريم حسن أهم إنجازات الرئيس السيسي في الفترة السابقة والمشروعات التي تم تنفيذها وكيفية الصعاب التي وجهت القيادة السياسية وكيفية التغلب عليها.

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