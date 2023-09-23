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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة السعودية في واشنطن تحذر رعاياها من إعصار أوفيليا

السعودية وأمريكا
السعودية وأمريكا

أصدرت سفارة السعودية في واشنطن ، تحذيرا شديد اللهجة إلى رعاياها المتواجدين بأمريكا  ولاسيما في ولايات كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا وواشنطن العاصمة من تداعيات العاصفة "أوفيليا".

وبحسب بيان السفارة السعودية؛ فقد دعت السفارة المواطنين الي ضرورة  أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والتواصل معها في حال الطوارئ.

وكان المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، قد أشار إلى أن العاصفة المدارية "أوفيليا" تشكلت قبالة السواحل الأمريكية المطلة على وسط المحيط الأطلسي، وسط توقعات بأمطار غزيرة وفيضانات ورياح عاتية. 

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