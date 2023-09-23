نشرة المرأة والصحة| 4 أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تتعدد الأنظمة الغذائية، ما بين نظام الكيتو إلى النظام الغذائي النباتي، ومن النظام الغذائي المتقطع إلى نظام باليو الغذائي، والتي يمكن أن يختار الشخص من بينها على أمل فقدان الوزن. ولكن، هل حدث لك أن عدم انخفاض ​​بالوزن حتى بعد اتباع نظام غذائي لفترة طويلة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا ليس خطأ النظام الغذائي، لكن ذلك يرجع إلى العادات الغذائية الخاطئة، وهو ما يشير إلى احتمال ألا تفقد الوزن حتى بعد تناول الأطعمة الصحية.

هناك أنواع من الأشخاص بعضهم خاضعين، والعديد منهم منبوذين، ومن ثم لدينا أرواح مهيمنة "مسيطرة" تفعل الأشياء على طريقتها، فإليك 4 من هذه الأبراج المعروفة بشخصيتها المهيمنة و المسيطرة .. هل أنت من بينهم؟



لا تهملها.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

يستعد الطلاب والآباء لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومن الأدوات التي لا غنى عنها في حقيبة كل طالب هو اللانش بوكس، والذي يستخدم في حفظ الطعام، والسندويتشات.