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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| 4 أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

اللانش بوكس
اللانش بوكس

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

بالفوشيا ... رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

 

لن تصدق.. 5 أخطاء غذائية تمنعك من خسارة الوزن

تتعدد الأنظمة الغذائية، ما بين نظام الكيتو إلى النظام الغذائي النباتي، ومن النظام الغذائي المتقطع إلى نظام باليو الغذائي، والتي يمكن أن يختار الشخص من بينها على أمل فقدان الوزن. ولكن، هل حدث لك أن عدم انخفاض ​​بالوزن حتى بعد اتباع نظام غذائي لفترة طويلة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا ليس خطأ النظام الغذائي، لكن ذلك يرجع إلى العادات الغذائية الخاطئة، وهو ما يشير إلى احتمال ألا تفقد الوزن حتى بعد تناول الأطعمة الصحية.

 

أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات... هل أنت واحد منهم؟

هناك أنواع من الأشخاص بعضهم خاضعين، والعديد منهم منبوذين، ومن ثم لدينا أرواح مهيمنة "مسيطرة" تفعل الأشياء على طريقتها، فإليك 4 من هذه الأبراج المعروفة بشخصيتها المهيمنة و المسيطرة .. هل أنت من بينهم؟


لا تهملها.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

يستعد الطلاب والآباء لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومن الأدوات التي لا غنى عنها في حقيبة كل طالب هو اللانش بوكس، والذي يستخدم في حفظ الطعام، والسندويتشات.

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