لن تصدق.. 5 أخطاء غذائية تمنعك من خسارة الوزن

تتعدد الأنظمة الغذائية، ما بين نظام الكيتو إلى النظام الغذائي النباتي، ومن النظام الغذائي المتقطع إلى نظام باليو الغذائي، والتي يمكن أن يختار الشخص من بينها على أمل فقدان الوزن. ولكن، هل حدث لك أن عدم انخفاض ​​بالوزن حتى بعد اتباع نظام غذائي لفترة طويلة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا ليس خطأ النظام الغذائي، لكن ذلك يرجع إلى العادات الغذائية الخاطئة، وهو ما يشير إلى احتمال ألا تفقد الوزن حتى بعد تناول الأطعمة الصحية.

معظم الأشخاص لا يستشيرون أخصائيي التغذية أو اختصاصيي التغذية ولكنهم يستعينون بالإنترنت لمتابعة خطة النظام الغذائي، اعتمادًا على المعلومات التي يحصلون عليها عبر الإنترنت، فإنهم يتبعون أساليب خاطئة في النظام الغذائي لفترة طويلة، والنتيجة هي أن الوزن لا ينقص، بل يزيد في بعض الحالات، فيما يلي نشارككم 5 أخطاء تتعلق بالطعام والتي بسببها لا ينجح الرجيم ويصعب فقدان الوزن.

-خطة النظام الغذائي الفاخرة

وتقول خبيرة التغذية الشهيرة روجوتا ديويكار، إن الأشخاص يبدأون في استهلاك مثل هذه الأشياء التي ليس لها اسم في لغتهم الأم، مثل الأفوكادو كما ينبغي للمرء دائمًا تناول الطعام الطازج المطبوخ في المنزل مع الفواكه والخضروات الطازجة المتوفرة في السوق المحلي.

-تخطي وجبة الإفطار

إذا فاتتك وجباتك أثناء النهار أو لم تتناول وجبة الإفطار قبل الذهاب إلى المكتب بسرعة، فهذا أكبر خطأ ترتكبه، قد لا يؤدي القيام بذلك إلى نقص العناصر الغذائية الأساسية في الجسم فحسب، بل قد يسبب أيضًا مشاكل مثل التعب والدوار وانخفاض ضغط الدم وضعف الدورة الدموية في الجسم وما إلى ذلك.

-قلة المعرفة بالقيمة الغذائية

نحن نعتبر الطعام صحيًا دون قراءة الملصق الموجود على العبوة، وهذا خطأ كبير، لذلك لا ينبغي استهلاك الأطعمة المعبأة لتقليل الوزن، وإذا قمت بذلك، اقرأ الملصق أولاً على سبيل المثال، يعتبر الأشخاص أن الخبز الأسمر المتوفر في الأسواق صحي، لكن في بعض الأحيان تكون سعراته الحرارية أكثر من الخبز الأبيض، لهذا السبب لا تتناول أي شيء دون أن تعرف قيمته الغذائية.

-لا تتبع نظام غذائي مع ممارسة الرياضة

لا يوجد طريقا مختصرا للنحافة، إذا كنت تتبع أي نظام غذائي، وتشعر أنك لن تضطر إلى ممارسة الرياضة معه، فالأمر ليس كذلك، من الصعب فقدان الوزن فقط بمساعدة النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة فقط، حتى لو انخفض الوزن، فمن الممكن أن يزيد في وقت قصير، لذلك يجب الحفاظ على نسبة 60 و40، أي أن يكون النظام الغذائي بنسبة 60 بالمائة و40 بالمائة لممارسة الرياضة، وبدلًا من ممارسة التمارين الرياضية المكثفة، يكفي المشي لمدة 40 إلى 50 دقيقة يوميًا.

-قلة النوم

الحصول على ليلة من النوم الجيد مهم جدًا لفقدان الوزن، يبدأ الأشخاص في اتباع نظام غذائي ولكنهم لا يحسنون دورة نومهم، وهذا هو السبب وراء عدم قدرتهم على إنقاص الوزن، لذا من الضروري النوم من 7 إلى 8 ساعات يومياً، لأنه عند النوم من 4 إلى 5 ساعات تتباطأ عملية التمثيل الغذائي خصوصا عند الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل وهذا يؤدي إلى فشل محاولة إنقاص الوزن.

المصدر: timesofindia.