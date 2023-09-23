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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات... هل أنت واحد منهم؟

أبراج مسيطرة للغاية
أبراج مسيطرة للغاية

هناك أنواع من الأشخاص بعضهم خاضعين، والعديد منهم منبوذين، ومن ثم لدينا أرواح مهيمنة "مسيطرة" تفعل الأشياء على طريقتها، فإليك 4 من هذه الأبراج المعروفة بشخصيتها المهيمنة و المسيطرة .. هل أنت من بينهم؟ 

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أبراج مسيطرة للغاية

- برج الحمل

غالبًا ما يُعتبر برج الحمل أحد أكثر العلامات المهيمنة في دائرة الأبراج، إنهم جميعًا يتمحورون حول العمل والحزم، مما يمنحهم رغبة قوية في تولي المسؤولية والقيادة، لديهم طبيعة تنافسية وقادة بالفطرة لا يخشون المخاطرة ويحققون أهدافهم بإصرار،  ومع ذلك قد تظهر هيمنتهم أحيانًا على أنها متهورة أو عدوانية.

-برج الأسد

يرتبط مواليد الأسد أيضًا بالهيمنة، إنهم يبحثون عن الأضواء ويستمتعون بالسيطرة على المواقف الاجتماعية، لديهم حضور مغناطيسي يجذب الآخرين نحوهم، تميل هيمنتهم إلى أن تكون أكثر ملكية ومسرحية، ويزدهرون في الأدوار القيادية ومع ذلك، فقد يعانون من الميل إلى التسلط أو المطالبة.

-برج العقرب

يُعرف برج العقرب بطبيعته المكثفة والحازمة، ويتجلى هذا غالبًا في الهيمنة على العلاقات الشخصية والمهنية، يحكمهم بلوتو ويرتبطون بالتحول والقوة،  إنهم يواجهون التحديات وجهاً لوجه ويمكن أن يكونوا تنافسيين للغاية،  مواليد هذا البرج عاطفيين  للغاية ولديها القدرة على التنقل في المواقف المعقدة بإحساس قوي بالهدف مما يجعلها مهيمنة في بعض الأحيان. ومع ذلك، يمكن أيضًا أن يكونوا متكتمين ومتملكين في علاقاتهم.

-برج الجدي

يُعرف برج الجدي بعمليته وطموحه وتصميمه، إنهم مدفوعون بالرغبة في تحقيق أهدافهم والنجاح،  وغالباً ما يُنظر إليهم على أنهم مهيمنون في المجال المهني، حيث تتألق صفاتهم القيادية، هؤلاء الأشخاص منظمون للغاية وقادرون على تولي المسؤولية بطريقة هادئة ومؤلفة، إن هيمنتهم متجذرة في قدرتهم على تحديد الأهداف طويلة المدى وتحقيقها. ومع ذلك، فقد يعانون من ميول إدمان العمل والميل إلى إعطاء الأولوية لحياتهم المهنية على العلاقات الشخصية.

 

المصدر: timesofindia

مسيطرة أبراج مسيطرة برج الأسد برج العقرب برج الحمل

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