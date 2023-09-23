الكويت: عمليات إنتاج وتصدير النفط لم تتأثر بحريق ميناء الأحمدي

بعد حريق مصفاة الأحمدي..

نفت شركة البترول الوطنية الكويتية تأثر عمليات الإنتاج والتصدير جراء حريق اندلع في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي مساء أمس الجمعة .



وقال غانم العتيبي نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود الناطق باسم شركة البترول الوطنية لوكالة الأنباء الكويتية “ كونا” إن عمليات الإنتاج والتصدير استمرت وفق برنامجها المعتاد.



وذكر أيضا أن حريقا قد اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي مساء أمس ، مضيفا أن فرق الإطفاء التابعة للشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.