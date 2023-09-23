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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حريق مصفاة الأحمدي..

الكويت: عمليات إنتاج وتصدير النفط لم تتأثر بحريق ميناء الأحمدي

ارشيفي
ارشيفي

نفت شركة البترول الوطنية الكويتية تأثر  عمليات الإنتاج والتصدير جراء حريق اندلع في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي مساء أمس الجمعة .


وقال  غانم العتيبي نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود الناطق باسم شركة البترول الوطنية لوكالة الأنباء الكويتية “ كونا”  إن عمليات الإنتاج والتصدير  استمرت وفق برنامجها المعتاد.


وذكر أيضا أن حريقا قد اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي مساء أمس ، مضيفا أن فرق الإطفاء التابعة للشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

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