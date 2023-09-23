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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: مصر زادات 25 مليون نسمة خلال 13 عاما

الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن

قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان والتنيمة   إن عدد السكان في مصر شهد زيادة  بين عام  2010 وعام  2023 حوالى 25 مليون نسمة   وهذا يعكس حجم الزيادة السكانية خلال هذة الفترة و تداعياتها الصحية و الاقتصادية و غيرها.

 وأضاف حسن خلال ندوة بموقع « صدي البلد الإخباري » ، إنه علاوة على ذلك هناك عدم توازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في مصر ، حيث أكدت العديد من الأبحاث والدراسات أن النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني كي يكون قادرًا على خلق الوظائف اللازمة للجيل الجديد، وهذا يعنى أن معدل النمو السكاني في مصر والذي وصل إلى 2.56% خلال الفترة من 2006- 2017، يحتاج إلى نسبة نمو اقتصادي تتجاوز 7.5% سنويًا حتى يستطيع المواطن أن يشعر بثمار التنمية.

مبادئ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠ 

وقال عمرو حسن ، إن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠ تتبنى  المبادئ التالية:

1) النظر إلى السكان باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، على ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على  متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية على قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة.

2) مسئولية الدولة عن توعية أفراد المجتمع بأخطار معدلات الإنجاب المرتفعة على الصعيد الوطني، وأخطار الإنجاب المتكرر والمتقارب على صحة الأم والطفل، ومسئوليتها عن توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة مرتفعة لمن يطلبها، مع توفيرها بالمجان.

3) تلتزم الدولة بإدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبتحقيق أهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، وبتطبيق الحوافز الإيجابية لتشجيع تبني مفهوم الأسرة الصغيرة من خلال البرنامج التي تهدف إلى تمكين الفقراء والتخفيف من حدة الفقر.

4) المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة تمثل تحديًا يستوجب ضرورة توفير البيئة المحفزة على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، كما تتطلب إذكاء الجهود التطوعية لمواجهتها.

5) تطبيق اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني بما يزيد من فاعلية وكفاءة المشروعات، وضمان مراعاتها للخصوصية الثقافية للمجتمع المحلي

 الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان والتنيمة
 الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان والتنيمة
 الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان والتنيمة
 الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان والتنيمة
 الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان والتنيمة

 

 الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان والتنيمة
 الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان والتنيمة
 الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان والتنيمة
 الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان والتنيمة
 الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان والتنيمة
الصحة الاستراتيجية الوطنية ٢٠٢٣ ٢٠٣٠ المبادئ البطالة

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