الزراعة تنظم يوم حصاد لأصناف الأرز السوبر المقاوم للتغيرات المناخية

شهد الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، يرافقه الدكتور خالد ابو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور حمدي الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير وانتاج الارز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية، يوم حصاد أصناف الارز السوبر سخا سوبر ٣٠٢ وسخا سوبر ٣٠٣ المبكرة النضج وعالية المحصول والمقاومة للتغيرات المناخية وذلك بحقل المزارع محمد النقيب بقرية بوريك الحجر مركز طنطا محافظة الغربية .

جاء ذلك بناء علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشاد جميع الحضور بالاصناف العملاقة الحديثة من الارز وأثنى نواب البرلمان على الجهد المبذول من وزير الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول الأرز الذى شهد طفرة كبيرة.

وحضر يوم الحصاد نواب البرلمان بمحافظة الغربية وعدد كبير من قيادات المحافظة وكبار مزارعي الارز ووكلاء المعهد ومدير محطة بحوث سخا وفريق العمل بالمشروع القومي.