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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يحقق نجاحات كبيرة في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

الشرطة
الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات .

فقد تم ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمناقشتها إعترفت بسرقتها من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب " المغافلة " ، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة وقررت بأنها كانت فى سبيلها للإبلاغ .

وتم ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بسرقة سيارة نصف نقل مُحملة بكمية من الحديد الخردة من قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة الشروق، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها ومبلغ مالى من متحصلات تصرفهم فى الحديد الخردة، كما تم بإرشادهم ضبط عميلين سيىء النيه قاما ببيع الحديد لهما.

وكذا تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان "له معلومات جنائية" لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن وضبط بحوزته (4 هواتف محمول مجهولين المصدر – مبلغ مالى – مقص حديدى – سلاح أبيض "كتر" – عدد من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة بدائرة القسم بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى والهواتف المحمولة والمبلغ المالى من متحصلات وقائع السرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

أما في مجال مكافحة المخدرات فقد تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – سلاح أبيض .

كما تم ضبط عامل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة السرقات المخدرات النيابة العامة مديرية أمن القاهرة وقائع السرقة

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