عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء مريم بجاردن سيتي

صدى البلد

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بجاردن سيتي، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة.

شارك في صلوات التدشين مجموعة من الأباء الكهنة وشعب الكنيسة، في أجواء من الفرح، حيث تم نقل الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية، وصفحة المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

من ناحية أخرى، استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس عضو البرلمان اللبناني الإنجيلي الدكتور القس إدكار طرابلسي، مقرر لجنة التربية النيابية،  حيث رحب بالطرابلسي، معبرًا عن اعتزازه الكبير بالزيارة، وعن مدى المحبة القوية التي تربط الشعب المصري واللبناني.

وأشاد طرابلسي بنشاط الطائفة والهيئة الإنجيلية واعتزازه بدورهما الوطني في خدمة المجتمع، وقال النائب اللبناني: "تربطني علاقة قوية مع الطائفة الإنجيلية في مصر"، وبنموذج الدولة المصرية الوطنية، قيادة وشعبًا، وما يميز الشعب المصري أصالة ومحبة.

وشارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في فعاليات المؤتمر الروحي لهيئة الخدمة الروحية تحت عنوان "اوزنها صح"، بحضور ضيوف المؤتمر الدكتور القس إدكار طرابلسي، والدكتور القس هنري عون، والقس رضا عدلي، وذلك بمشاركة الشيخ كمال حنا، والشيخ لوكاس فوزي، والشيخ حسني دانيال، وعدد كبير من شباب الإنجيلية في مصر والوطن العربي.

ورحب الدكتور القس أندريه زكي بجميع السادة ضيوف المؤتمر، والمشاركين من مختلف الدول العربية المشاركة. 

وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمة الافتتاح: "الكتاب المقدس رسالة حق وعدل، ونحن اليوم أداة في يد الله لتحقيق العدل، والتمسك بالحق والعدل وليس أي شيء آخر، ولا ننسى أن دور الكنيسة دائمًا هو مساندة الضعيف والوقوف مع المهمشين".

وفي كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، شارك "زكي" في حفل المايسترو العالمي رمزي يسى، بحضور راعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وعدد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، وقدم "يسى" عددًا من المقطوعات الموسيقية العالمية على البيانو، ويعتبر عازف البيانو المصري العالمي رمزي يسى صاحب مكانة عالمية بارزة ومن أهم عازفي البيانو على المستوى العالمي، وهو أول عازف بيانو عربي يعزف "كونشيرتو" بيانو من مؤلفات لودفيج فان بيتهوفن، وأول عازف بيانو مصري يفوز بمسابقة بيانو كبرى، وهي مسابقة “Paloma O’Shea Santander” الدولية للبيانو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

موجة قاسية من الأمطار.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

قيس سعيد يتخذ قرارا غير مسبوق في تاريخ تونس

ترشيحاتنا

الصيف خلص| مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الـ 45 يومًا المقبلة

تفاصيل خاصة.. مروة صبرى: حسام حبيب مظلوم مع شيرين ومش شبه بعض.. فيديو

افتكر نفسه في ليفربول.. ماني يثير الجدل بتصرف غريب مع فيرمينو

وزير الصحة: نوفر خدمات علاج السل مجانا في 33 مستشفى و131 عيادة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة من التنسيق

لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها على البحر في الغردقة| شاهد

بعد تحذيرات.. أضرار استخدام أدوية السكر لإنقاص الوزن

أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات... هل أنت واحد منهم؟

نوع من الخضار يحمي من أمراض خطيرة.. القلب والسرطان أبرزها

فيديو

المطربة المنتقبة تنشد على نغمات الشعبي وزوجها يستفز الجمهور

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ