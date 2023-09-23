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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: إدارج 905 قرى في الصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

قال جميل عفيفي الكاتب الصحفي، إن إدراج الحكومة 905 قرى في الصعيد (تضم 12.8 مليون نسمة) ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة  يعتبر نسبة كبيرة جداً ضمن المبادرة الأعظم في تاريخ مصر.

وأضاف "عفيفي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة حياة كريمة استطاعت تغيير الريف المصري وتطويره، خاصة بقرى الصعيد المهملة لعقود طويلة.

 محافظات الصعيد عانت لعقود ضعيفة

وأشار إلى أن محافظات الصعيد عانت من ضعف البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية وعدم وجود مياه شرب وصرف صحى وطرق ممهدة وخدمات للحياة اليومية.

وتابع أن "حياة كريمة" وضعت استراتيجية واضحة لتطوير الصعيد، الذي كان مهملا وبه تهميش منذ سنوات طويلة ولا كان يوجد اهتمام بالمحافظات والقرى، وتم تنفيذ خطة واضحة جداً للتنمية في الصعيد، لزيادة وعي المواطن وتغيير سلوك 19 مليون مواطن وبث روح الولاء والانتماء في وقت العالم يعاني فيه من أزمة اقتصادية كبيرة.

جميل عفيفى 905 قرى إدراج الحكومة مبادرة حياة كريمة ضعف البنية التحتية محافظات الصعيد

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