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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من عبد الواحد السيد بشأن غرامة حسام عبد المجيد

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن رفض عبد الواحد السيد مدير الكرة التراجع عن العقوبة الموقعة على حسام عبد المجيد مدافع الأبيض بعد تغريمه 200 ألف جنيه عقب مغادرة معسكر الفريق بعد استبعاده من التشكيل الأساسي في مباراة بيراميدز الماضية.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي قد قرر تغريم اللاعب مبلغ 200 ألف جنيه عقب تصرفه في معسكر مباراة بيراميدز في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريب الغد بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعدادا للقاء المرتقب.

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