هل يجوز ذبح عجل صغير عقيقة عن ولد و4 بنات؟

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله- تعالى- بنيةٍ وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة.

حكم ذبح عجل صغيرعن الأولاد فى العقيقة

وأضاف "عثمان" فى إجابته على سؤال مضمونه :- لدى ولد و4 بنات فهل أعق عنهم بعجل صغير أم أبيعه وأوزع ماله لدار أيتام؟"، أن هذا العجل الصغير لا يجزئ عن العقيقة؛ لأن سن الأضحية هو سن العقيقة تمامًا ،فعليك أن تترك هذا العجل حتى يكبر، ثم تذبحه عقيقة لهؤلاء الأطفال.

وأوضح أن الإبل يجزئ فى الذبح ما كان سِنّه 5 سنوات أو دخل في السادسة، ومن البقر ما أتمَّ سنتين ودخل في الثالثة، ومن الماعز ما أتمَّ سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن ما أتمَّ ستَّةَ أشهر ودخل في الشهر السابع.

واختتم "والأولى لك أن لا تبيعها وتتبرع بمالها واجعل هذا التبرع من مال آخر، ولكن عليك أن تقيم سُنة النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث عقت السيدة فاطمة عن الحسن والحسين، فالعقيقة سنة ولا نريد ان نجعلها تغيب عن حياتنا فعليك ان تفعلها محبة لسُنة سيدنا محمد -صى الله عليه وسلم-".