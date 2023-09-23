عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظات الفخر.. اكسترا نيوز تعرض فيلما وثائقيا بعنوان 50 عاماً.. النصر المجيد|فيديو

الانتصار فى حرب أكتوبر
الانتصار فى حرب أكتوبر

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” جزء من الفيلم الوثائقي “50 عاماً.. النصر المجيد” تحت عنوان "لحظات الفخر والانتصار.. بيان العبور: نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس".

وفي ذكرى ذلك النصر العظيم الذي قام به الجيش المصري الباسل، ننشر بيانات القيادة العامة للقوات المسلحة التي خرجت في ذلك اليوم، كمحاكاة ليوم النصر، الذى حققت فيه القوات المسلحة أول نصر للقوات العربية على جيش احتلال الكيان الصهيوني منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي.

استعرضت البيان رقم 7 للقوات المسلحة الذى أعلنت فيه نجاح قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس وتحطيم خط برليف، البيان الذى جاء بصوت كبار مذيعي الإذاعة المصرية وهو بيان النصر والعبور.

وجاء نص البيان كالتالي: "بسم الله الرحمن الرحيم نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة وتواصل قواتنا حاليًا قتالها مع العدو بنجاح، كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء وإصابتها إصاباتٍ مباشرة".

وتدشن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفاءً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد هذا العام، أكبر تغطية وثائقية وبرامجية خاصة تضم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج والسلاسل اليومية، التي من المقرر عرضها بدءًا من منتصف سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

الفيلم الوثائقي الانتصار عبور قناة السويس القوات المسلحة أول نصر الصراع العربي الإسرائيلي الشركة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

جننتنا بشعرك.. تعليق مثير من مدحت شلبي على ظهور محمد رمضان الأخير

قرار قضائي عاجل لصالح مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب.. تفاصيل

عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

ترشيحاتنا

كيفية سداد القرض عند تغير سعر الدولار.. وما الحل عند مرور زمن طويل؟

غدا.. ناسا تستقبل أكبر حدث تاريخي من نوعه داخل هذا المكان

تدشين خط طيران مباشر يضاعف عدد السياح من أمريكا اللاتينية إلى مصر

مصطفى محمد أساسيًا في تشكيل نانت أمام لوريان في الدوري الفرنسي

مدير مالي لشركة بترول شهيرة وعائلته ممنوعون من التصرف في أمولهم| والسبب

سيول تغرق مدينة هندية وتجرف المواطنين والمركبات|فيديوهات صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفستان شفاف...رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

طريقة عمل المسقعة التركي.. جديدة وغير تقليدية

بالشورت … ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| 4 أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

فيديو

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ