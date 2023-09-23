لحظات الفخر.. اكسترا نيوز تعرض فيلما وثائقيا بعنوان 50 عاماً.. النصر المجيد|فيديو

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” جزء من الفيلم الوثائقي “50 عاماً.. النصر المجيد” تحت عنوان "لحظات الفخر والانتصار.. بيان العبور: نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس".

وفي ذكرى ذلك النصر العظيم الذي قام به الجيش المصري الباسل، ننشر بيانات القيادة العامة للقوات المسلحة التي خرجت في ذلك اليوم، كمحاكاة ليوم النصر، الذى حققت فيه القوات المسلحة أول نصر للقوات العربية على جيش احتلال الكيان الصهيوني منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي.

استعرضت البيان رقم 7 للقوات المسلحة الذى أعلنت فيه نجاح قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس وتحطيم خط برليف، البيان الذى جاء بصوت كبار مذيعي الإذاعة المصرية وهو بيان النصر والعبور.

وجاء نص البيان كالتالي: "بسم الله الرحمن الرحيم نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة وتواصل قواتنا حاليًا قتالها مع العدو بنجاح، كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء وإصابتها إصاباتٍ مباشرة".

وتدشن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، احتفاءً باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد هذا العام، أكبر تغطية وثائقية وبرامجية خاصة تضم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج والسلاسل اليومية، التي من المقرر عرضها بدءًا من منتصف سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل.