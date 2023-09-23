نظام عالمي جديد قيد الإنشاء|«لافروف» أمام الأمم المتحدة: الغرب فشل في هزيمة روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هناك نظامًا عالميًا جديدًا قيد الإنشاء.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، في كلمته، أن دول الغرب ترفض مبدأ المساواة، وتعجز عن التفاوض.

وأشار لافروف، إلى أن الغرب رفض اقتراحات موسكو بالتوصل إلى ضمانات أمنية في أوروبا، واستمر في تسليح نظام كييف.

وأوضح لافروف أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يلتزم باتفاقيات عدم التوسع شرقًا، مؤكداً أن الغرب تنصل من كل الاتفاقيات والالتزامات المتعلقة بعدم توسع حلف الناتو.

واتهم لافروف الغرب بالسعى لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، لكنه فشل، مضيفا أن الناتو بقيادة أمريكا، يقود نزعة توسعية شاملة، باتت تطال مناطق جديدة.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن الناتو يعمل على التوسع في المحيطين الهندي والهادئ، ضمن جهود تستهدف روسيا والصين.