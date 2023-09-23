على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره الإيراني المستجدات الإقليمية والدولية

بعد

*وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره الإيراني تكثيف اللقاءات التشاورية لخدمة مصالح البلدين

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي اليوم السبت، مع وزير خارجية الجمهورية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وبحث الجانبان، أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.