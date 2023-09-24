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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

عدو خفي في مطبخك.. علامات تدل على فساد الثوم

٦ص... احترس عدو خفي
٦ص..." احترس عدو خفي في مطبخك".. علامات تدل على فساد الثوم

عندما يفسد الثوم، قد تظهر بعض العلامات التي تشير إلى تدهور حالته.. إليك بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى فساد الثوم وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

1. رائحة كريهة: عندما يفسد الثوم، قد يصبح لديه رائحة فاسدة أو كريهة بدلاً من الرائحة القوية والطيبة التي يتميز بها الثوم الطازج. إذا شممت رائحة غير طبيعية أو كريهة قوية، فقد يكون الثوم قد فسد.

2. تغير لون القشرة: الثوم الطازج يكون قشرته جافة ومتماسكة ومتجانسة باللون الأبيض أو البيج. إذا لاحظت تغيرًا في لون القشرة، مثل التغير إلى اللون الأخضر أو الأزرق أو البني الداكن، فقد يكون الثوم قد فسد.

3. نمو العفن أو العفن: عندما يفسد الثوم، قد يبدأ في الظهور عليه نمو العفن أو العفن، ويمكن أن يكون ذلك في شكل بقع سوداء أو أخضر أو أبيض على القشرة أو داخل الفصوص. إذا لاحظت أي علامة على العفن أو العفن، يجب التخلص من الثوم.

4. تغير في الملمس: الثوم الطازج يكون صلبًا وثابتًا عند الضغط عليه. إذا لاحظت أن الثوم أصبح رخوًا أو لزجًا أو متهالكًا عند اللمس، فقد يكون قد فسد.

إذا كنت غير متأكد من حالة الثوم، يُفضل عدم استخدامه والتخلص منه لتجنب أي مشاكل صحية محتملة.

البني الداكن اللون الاخضر رائحة كريهه مشاكل صحية غير طبيعية علامات تدل ​​​​​​​health ثوم فاسد ثوم غير صالح للأكل

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