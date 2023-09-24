شاهد.. طبيبة بيطرية تنشر شكل لحم الحمير بعد السلق

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ، علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن لحم الحمير.

وانتشرت صورة من سيدة عن شكل اللحم بعد السلق، والتي أكدت سماح نوح أنها لحم حمير.

وقالت نوح: هناك بعض النقط التي يمكن من خلالها معرفة لحم الحمير:

١-لونها الغامق ويظهر مجرد السلخ تتحول إلى اللون الأزرق وعند الطبخ لون أسود

وطعمها السكري نتيجة وجود مادة الجليكوچين في العضلات وقلة محتواها الدهني وأليافها البارزة الخشنة.

-ظهور بقع زيتية منفصلة على سطح الشوربة لتصبح الشوربة أكثر كثافة ولزوجة عن المعتاد.

-البقع الزيتية تكون منفصلة عن بعضها وليست متصلة وتشكل مساحات دهنية نتيجة وجود الدهون وتلك نراها في شوربة اللحوم العادية.

-رائحة الاسطبلات المميزة لتلك اللحوم والتي تصاحب طهي اللحوم لتصبح الرائحة النفاذة الكريهة صفة مميزة أخرى للحوم الحمير.ومهما غسلت اللحم بتفضل الريحة دي واضحة جدا

-تجربة أخرى تستطيع ربة المنزل القيام بها وهي قطع جزء من اللحوم وتسخين نصل سكين على النار وملامسة النصل الساخن للسطح المقطوع من اللحوم، وظهور رائحة كريهة يعطي انطباع عن فساد هذه اللحوم، ويدل على إنها لحوم حمير أو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

..عادة بيتم فرم اللحوم الحمير واضافه لون يغير من لونها مع كمية بهارات تغير الريحة فالمرة المليون . بلاش تشتري مفروم جاهز



