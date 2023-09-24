المضايقات مستمرة.. الفلبين تدين تحركات بكين في بحر الصين الجنوبي

أدانت الفلبين اليوم الأحد، إقامة خفر السواحل الصيني لحاجز عائم في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقد اشتعلت اشتعلت التوترات بين الصين والفلبين في الآونة الأخيرة بسبب النزاع على مناطق النفوذ في بحر الصين الجنوبي، كما أنها ليست المرة الأولى التي تندد فيها الفلبين بمضايقات من قبل الجانب الصيني في هذه المنطقة.

وفي وقت سابق أصدرت الصين “خريطة قياسية” تثبت أحقيتها لبعض الجزر والمناطق في بحر الصين الجنوبي، وهو ما رفضته الدول المطلة علي هذه المنطقة، واعتبرت الصين تتعدي على نفوذهم وسيادتهم.

مضايقات متكررة

أدانت الفلبين ،اليوم الجمعة، التصرفات التي وصفتها بغير القانونية التي تقوم بها السفن الصينية بعد أن زُعم أن هذه القوارب تدخلت في مهمة إعادة إمداد أخرى إلى موقع عسكري بعيد في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقالت فرقة العمل الوطنية لغرب بحر الفلبين، والتي تضم وكالات حكومية فلبينية رئيسية، إنها تأسف وتدين بشدة السلوك غير القانوني والعدواني والمزعزع للاستقرار لخفر السواحل الصيني وسفن الصينية في المياه.

تعليق الصين

واتهم المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، في بيان، القوارب الفلبينية بدخول المياه المحيطة بالشعاب المرجانية 'دون الحصول على إذن من الحكومة الصينية.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني أن خفر السواحل أصدر تحذيرات صارمة، وتتبع مسارها بالكامل، وقام بتنظيم السفن الفلبينية بشكل فعال وفقًا للقانون.